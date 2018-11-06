Порошенко поздравил украинцев с освобождением Киева от нацистов

В этот день, 75 лет назад, Киев был освобожден от немецких оккупантов.

Президент Петр Порошенко поздравил с 75-летием исторической победы над нацистскими захватчиками в битве за Киев.

Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

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“Сегодня мы низко кланяемся светлой памяти тех, кто лег за нашу свободу, сердечно чествуем легендарных победителей Второй мировой войны, в который раз осознаем, что любовь к родной земле и всенародное единство делают нас непреодолимыми“, - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что освободив город от врага, защитники вдохнули в него новую жизнь, совместными усилиями возродили исконное величие нашей златоверхой столицы, сохранили и приумножили ее культурное и духовное наследие.

В то же время глава государства поблагодарил всех жителей Киева, которые вместе с другими украинцами бесстрашно отстаивали судьбоносный выбор украинского народа в тревожное время Революции Достоинства, всех тех, кто в настоящее время с оружием в руках защищает соборность страны от сепаратистов.

Порошенко пожелал всем украинцам мира, доброго здоровья, счастья и новых великих свершений.

Стоит отметить, что гитлеровская оккупация Киева продолжалась 778 дней - с 19 сентября 1941 до 6 ноября 1943 года.

Как сообщалось 18 сентября, Рада утвердила новые льготы жертвам нацистов и политрепрессий.