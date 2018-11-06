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Порошенко поздравил украинцев с освобождением Киева от нацистов

Комментариев: 14
В этот день, 75 лет назад, Киев был освобожден от немецких оккупантов.
Порошенко пожелал мира, здоровья и новых великих свершений
Порошенко пожелал мира, здоровья и новых великих свершений
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поздравил с 75-летием исторической победы над нацистскими захватчиками в битве за Киев.

Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

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“Сегодня мы низко кланяемся светлой памяти тех, кто лег за нашу свободу, сердечно чествуем легендарных победителей Второй мировой войны, в который раз осознаем, что любовь к родной земле и всенародное единство делают нас непреодолимыми“, - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что освободив город от врага, защитники вдохнули в него новую жизнь, совместными усилиями возродили исконное величие нашей златоверхой столицы, сохранили и приумножили ее культурное и духовное наследие.

В то же время глава государства поблагодарил всех жителей Киева, которые вместе с другими украинцами бесстрашно отстаивали судьбоносный выбор украинского народа в тревожное время Революции Достоинства, всех тех, кто в настоящее время с оружием в руках защищает соборность страны от сепаратистов.

Порошенко пожелал всем украинцам мира, доброго здоровья, счастья и новых великих свершений.

Стоит отметить, что гитлеровская оккупация Киева продолжалась 778 дней - с 19 сентября 1941 до 6 ноября 1943 года.

Как сообщалось 18 сентября, Рада утвердила новые льготы жертвам нацистов и политрепрессий.

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Теги: Вторая мировая война, годовщина, Киев, Порошенко, нацисты
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Комментариев (14)
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ЛЮСТРАТОР    06.11.2018, 11:56
Оценка:  -1
ЛЮСТРАТОР
Слов для коммента нет, одни слюни и маты. Доколе оно будет словоблудить!?
НочьБобра    06.11.2018, 12:05
Оценка:  0
НочьБобра
От зеркала отойдите, а то совсем умом тронитесь.
Котофунтик    06.11.2018, 11:54
Оценка:  +2
Котофунтик
Таки Красная Армия выгнала полицаев и бендеровцев,а теперь внуки последних захватили власть..
НочьБобра    06.11.2018, 12:04
Оценка:  -1
НочьБобра
Котофунтик - Красная Армия с гитлеровцами дружила, совместно воевала, парады проводила,. Красная армия в 30е годы свастику на петлицах носила и орденами со свастикой награждала. Ничего удивительного - сталин и Гитлер строили социализм во всем мире.
НочьБобра    06.11.2018, 11:46
Оценка:  -3
НочьБобра
Донбасс и Крым все еще оккупированы. Праздновать рано.
Шкиряк_и_Зорян    06.11.2018, 11:34
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Прочитал слова президента про тревожное время Революции, оружие в руках и чуть не прослезился:
Как раз сегодня написали, что именно в Киеве рекорд всей страны и всех времён по недобору призывников в военкоматы - всего 8% наловили.
НочьБобра    06.11.2018, 11:44
Оценка:  -3
НочьБобра
Большая часть армии - профессионалы.
Шкиряк_и_Зорян    06.11.2018, 11:59
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Сударыня! Если Вы соблагоизволите осмыслить статью и мой к ней комментарий, то поймёте, что я веду речь не об Армии, а о Киеве и его населении.
ЛЮСТРАТОР    06.11.2018, 11:59
Оценка:  -1
ЛЮСТРАТОР
Первый раз согласен с тобой. ПРАЗДНОВАТЬ РАНО, очень много таких как ты -фашистов, расплодилось за последние годы.
DARTOV    06.11.2018, 11:12
Оценка:  +4
DARTOV
75 лет назад выгнали нацистов, а теперь они опять везде ходят, хайлькают и т.п. и это в нашей то стране.... где столько пострадали от фашизма и нацистов...
Letohradek    06.11.2018, 11:25
Оценка:  -2
Letohradek
Так в чем дело? Не выбирайте Путлера, и в вашей стране не будет фашизма. Рашисты не будут ездить на Донбасс и убивать украинцев. И всякая подобная тебе мразота не будет гадить на украинских форумах.
DARTOV    06.11.2018, 11:11
Оценка:  +3
DARTOV
Самое циничное создание в стране....
Goga19041984    06.11.2018, 11:08
Оценка:  +3
Goga19041984
Лицемерный типок, сегодня он "низко кланяется", а завтра дает негласно поносит ветеранов всякими там нацкорпусам и с14, уничижать тех кто чтит память, пенсионеров вобще под плинтус закатал...очень стыжусь этого но лично своими руками задушил бы этого человека.
НочьБобра    06.11.2018, 11:45
Оценка:  -3
НочьБобра
У вас голова переполненна соловьиным пометом.
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