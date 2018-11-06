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"Ты ублюдок и подонок": депутаты Вилкул и Гончаренко устроили разборку в эфире

Комментариев: 21
Нардепы в прямом эфире обменялись "любезностями", касательно событий возле Дома профсоюзов в Одессе.
Вилкул грозился Гончаренко "дать по морде"
Вилкул грозился Гончаренко "дать по морде"
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Народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул и нардеп от БПП Алексей Гончаренко поругались в прямом эфире.

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Перепалка произошла в прямом эфире на телеканале ZIK, во время обсуждения убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Вилкул во время речи о Гандзюк внезапно начал оскорблять и обвинять Гончаренко.

“Я считаю, что рассуждать о Екатерине Гандзюк не может такой подонок, как Алексей Гончаренко, который снимал бьющихся в агонии людей возле Дома профсоюзов в Одессе“, - сказал Вилкул.

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В ответ Гончаренко также назвал экс-регионала подонком и врагом. “Подонок это ты! Самый настоящий подонок, враг! Я помогал людям, оказывал им первую помощь“, - ответил депутат.

Оппоблоковец продолжил: “Ты снимал на видео корчащихся людей возле Дома профсоюзов“.

Гончаренко после этих слов потребовал от Вилкула обнародовать видео, о котором тот говорит.

Ранее, в прямом эфире агрессивную словесную перепалку устроили лидер партии Христианские социалисты и экс-регионал Михаил Добкин и народный депутат ВО Свобода Олег Осуховский.

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Теги: Вилкул, Гончаренко, нардепы, депутаты, перепалка, скандал
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Комментариев (21)
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Sancho-s    06.11.2018, 12:07
Оценка:  +1
Sancho-s
Гончаренко, конечно не фонтан, но его оппонент откровенная вражина Украины
Максим    06.11.2018, 11:54
Оценка:  -1
Максим
Мочить Вилкула и ему подобных иуд.
Goga19041984    06.11.2018, 11:56
Оценка:  0
Goga19041984
иуда у тебя в трусах.
НочьБобра    06.11.2018, 11:58
Оценка:  0
НочьБобра
странная у вас анатомия.
НочьБобра    06.11.2018, 11:54
Оценка:  -3
НочьБобра
Только в Украине такое может быть - страна ведет войну, а агенты врага изливают свой словесный понос по центральным ТВ каналам. Немогу себе представить программу Талибана на CNN например. Глупо звучит.
ЛЮСТРАТОР    06.11.2018, 11:53
Оценка:  +3
ЛЮСТРАТОР
гончаренко мразь высшей пробы. Оно скоро будет нюхать цветочки с глубины двух метров.
Шкиряк_и_Зорян    06.11.2018, 11:28
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Изумительное единодушие! Они оба просто потрясающе правы!!!
Letohradek    06.11.2018, 11:22
Оценка:  -3
Letohradek
После Майдана нужно было провести люстрацию и всем "рыгоаналам" запретить законодательно, принимать участие в управлении страной! Сейчас бы не было подобных эфиров, где эти ссученные подонки могли бы оскорблять украинцев!
Goga19041984    06.11.2018, 11:26
Оценка:  +3
Goga19041984
чувак у тебя так дымит из твоего задне приводного места, что аж Ляшко к тебе бежит тушить своим прибором.
ZaPetra    06.11.2018, 11:26
Оценка:  +4
ZaPetra
Майдан надо было разгонять. Вы за 5 лет чего достигли ? До чего страну довели ?
Letohradek    06.11.2018, 11:28
Оценка:  -6
Letohradek
Во времена второй мировой, СССР также не мог похвастать достижениями в экономике. Такая же ситуация и в Украине. Об успехам будем рассуждать после взятия под контроль украинско-рашистской границы! А сейчас прекращай вонять об этом!
Максим    06.11.2018, 11:55
Оценка:  +2
Максим
Как минимум Украина не стала провинцией Раши.
Goga19041984    06.11.2018, 11:15
Оценка:  +2
Goga19041984
хахаха, Вилкул так нормально этого врага Украины переодетого в "патриота" Гончаренко опустил, Вилкул наш президент!
Letohradek    06.11.2018, 11:19
Оценка:  -6
Letohradek
Вилкул и есть враг Украины. Непонятно о чем твой набор слов?
Goga19041984    06.11.2018, 11:21
Оценка:  +3
Goga19041984
мой "набор слов" рассчитан на таких как ты у которых подгорает сзади и желчь льется из все дыр при этом являешься нищебродом.
ЛюблюУкраину    06.11.2018, 11:14
Оценка:  -5
ЛюблюУкраину
нехай морды бьют будет зрелищней
VinsBad    06.11.2018, 11:13
Оценка:  -4
VinsBad
Предлагаю на такие эфиры выдавать им по пистолету и пусть валят друг друга! И рейтинг у канала поднимется, и польза для всех.
VinsBad    06.11.2018, 11:13
Оценка:  -5
VinsBad
Предлагаю на такие эфиры выдавать им по пистолету и пусть валят друг друга! И рейтинг у канала поднимется, и польза для всех.
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