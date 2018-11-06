"Ты ублюдок и подонок": депутаты Вилкул и Гончаренко устроили разборку в эфире

Нардепы в прямом эфире обменялись "любезностями", касательно событий возле Дома профсоюзов в Одессе.

Народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул и нардеп от БПП Алексей Гончаренко поругались в прямом эфире.

Читай также: Нардепы Украины спели гимн в эфире росТВ

Перепалка произошла в прямом эфире на телеканале ZIK, во время обсуждения убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Вилкул во время речи о Гандзюк внезапно начал оскорблять и обвинять Гончаренко.

“Я считаю, что рассуждать о Екатерине Гандзюк не может такой подонок, как Алексей Гончаренко, который снимал бьющихся в агонии людей возле Дома профсоюзов в Одессе“, - сказал Вилкул.

Читай также: Грымчак матом “наехал“ на Червоненко в прямом эфире

В ответ Гончаренко также назвал экс-регионала подонком и врагом. “Подонок это ты! Самый настоящий подонок, враг! Я помогал людям, оказывал им первую помощь“, - ответил депутат.

Оппоблоковец продолжил: “Ты снимал на видео корчащихся людей возле Дома профсоюзов“.

Гончаренко после этих слов потребовал от Вилкула обнародовать видео, о котором тот говорит.

Ранее, в прямом эфире агрессивную словесную перепалку устроили лидер партии Христианские социалисты и экс-регионал Михаил Добкин и народный депутат ВО Свобода Олег Осуховский.