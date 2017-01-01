Под Харьковом взрыв газа разрушил частный дом

В результате происшествия травмирован один человек.

Получил травмы брат хозяйки квартиры, в которой случился взрыв

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В поселке Новая Водолага возле Харькова во вторник, 6 сентября, утром в 5:24 произошел взрыв в одноэтажном трехквартирном доме. В результате происшествия строение было полностью разрушено.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГосЧС.

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Спасатели установили, что взрыв произошел в одной из квартир, но повреждения получили и две другие. Пожарным пришлось также тушить диван, загоревшийся в результате происшествия.

В результате происшествия получил травмы брат хозяйки квартиры, в которой случился взрыв. Его доставили в четвертую больницу Харькова.

Как сообщалось, в субботу вечером, 3 ноября, в Донецке прогремел взрыв.