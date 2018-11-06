Прикарпатские силовики рассказали про облавы на призывников

Согласно Конституции, все государственные органы должны действовать исключительно предусмотренным законом способом.

В Ивано-Франковске работники Муниципальной охраны, полиции и военного комиссариата совместно ищут призывников на улицах города и доставляют их в военкоматы.

Об этом рассказал на оперативном совещании в мэрии Ивано-Франковская начальник Муниципальной охраны Андрей Прусак, передает Zaxid.net.

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“Ищем вечером, на лавочках, общаемся и таким образом доставляем в военкомат. Там им вручают повестки. После вручения повестки наступает уголовная ответственность и уже труднее просто не прибыть в военкомат“, - отметил Прусак.

Он добавил, что в пятницу, 2 ноября, силовики проехали все основные местные заведения, откуда в военкомат доставили 17 мужчин, четырем из которых вручили повестки.

Как уточняет региональное издание, год назад массовая облава на призывников произошла во Львове. Тогда около 20 военных и несколько полицейских ночью заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где находится ряд ресторанов и ночных клубов, и начали проверку документов. Отпускали только студентов, у которых были при себе документы и обучавшихся на дневной форме.

Напомним, в Украине продолжается осенний призыв в армию, который завершится в декабре.

Также ранее в военкомате Харькова рассказали, кого “отлавливают“ на улицах.

Как сообщалось 6 ноября, призывная кампания в Киеве находится на грани срыва: по состоянию на начало ноября призвано менее 40%.