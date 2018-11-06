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В "ДНР" начали "голосовать" военизированные формирования

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Процесс “предварительного голосования“ продлится до 10 ноябр.
"Члены избиркома" начали возить "урны" для "голосования" по военизированным формированиям
"Члены избиркома" начали возить "урны" для "голосования" по военизированным формированиям
сепаратистские СМИ

В Донецке участники военизированных формирований 6 ноября начали “голосовать“ на так называемых выборах главы “ДНР“ и “депутатов народного совета“.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Таким образом, в квазиреспублике стартовала “процедура досрочного голосования“, несмотря на призывы Киева, ЕС и США отказаться от “выборов“.

Сообщается, что “бюллетени“ и переносная урна для “голосования“ были доставлены в одну из “воинских частей“ в Донецке. Там три “члена избиркома“ разъясняют участникам военизированного формирования “процедуру“, выдают “бюллетени“ и следят за ходом “голосования“.

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Процесс “предварительного голосования“ продлится до 10 ноября. До этого числа досрочно смогут “проголосовать“ граждане, которые по уважительной причине не имеют возможности посетить “избирательные участки“ 11 ноября, в частности “военнослужащие республики“.

Как сообщалось, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые “выборы“ в “ЛДНР“ через неделю после гибели в Донецке главы “ДНР“ Александра Захарченко . В Москве тогда проведение этих “выборов“ назвали “необходимой в сегодняшних условиях мерой“.

Киев, ЕС, США назвали готовящиеся “выборы“ незаконными и противоречащими минским соглашениям, призвав отказаться от них.

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Теги: Донецк, ДНР, Выборы в ДНР, ДНР новости
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Комментариев (1)
WTF2wtf    06.11.2018, 13:00
Оценка:  +3
WTF2wtf
А к чему это?
Москва уже назначила МММщика говорящей головой в оккупированном Донецке.
Вояки ему все равно не подчиняются, как и отошедшему Захару.
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