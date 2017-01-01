В Тернополе маршрутки частных перевозчиков не вышли на маршруты

Администрация города не знает сколько не будут работать частные перевозчики.

На сегодняшний день в Тернополе курсируют только все имеющиеся троллейбусы и 4 больших коммунальных автобуса.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы городского совета Марьяна Зварыч, передает УНИАН.

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В городском совете пока не могут ответить сколько не будут работать частные автобусы.

«К нам перевозчики не обращались, сегодня они просто не выпустили автобусы. Никаких требований они не выдвигали. Сейчас наши сотрудники связываются со всеми перевозчиками и выясняют, в чем причина. Также будем изучать, как юридически действовать и на сколько их сегодняшнее решение соответствует условиям договора», – констатировала Зварыч.

Напомним, городская власть Тернополя под давлением вышедшей на протесты местной общественности отменила свое решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.