В Киевской области заказчик избил доставщика пиццы

Нападавший находится в изоляторе временного содержания.

В Белой Церкви Киевской области заказчик набросился на курьера по доставке пиццы.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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Согласно сообщению, семья с двумя детьми заказали пиццу, чтобы отметить новоселье.

Когда курьер сообщил о своем прибытии, к нему вышла женщина с ребенком на руках и сообщила, что пакет она забирает, а ее муж сейчас выйдет и рассчитается.

Работник пиццерии пакеты хозяйке не отдал, так как сумма заказа немного превышала 500 грн.

“Расчет 23-летний добытчик и глава семейства провел кулаками. Потерпевший, когда пришел в себя, обратился в полицию“, - подчеркивается в сообщении.

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В настоящее время нападавшего задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос относительно избрания относительно него меры пресечения.

По факту избиения курьера открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж).

Напомним, ранее в Черкассах прокуратура сообщила о подозрении местному жителю, который накануне избил сотрудника полиции.