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В Киевской области заказчик избил доставщика пиццы

Комментариев: 1
Нападавший находится в изоляторе временного содержания.
Нападавшего задержали, решается вопрос о мере пресечения
Нападавшего задержали, решается вопрос о мере пресечения
facebook.com/working.org.ua

В Белой Церкви Киевской области заказчик набросился на курьера по доставке пиццы. 

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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Согласно сообщению, семья с двумя детьми заказали пиццу, чтобы отметить новоселье.

Когда курьер сообщил о своем прибытии, к нему вышла женщина с ребенком на руках и сообщила, что пакет она забирает, а ее муж сейчас выйдет и рассчитается.

Работник пиццерии пакеты хозяйке не отдал, так как сумма заказа немного превышала 500 грн.

“Расчет 23-летний добытчик и глава семейства провел кулаками. Потерпевший, когда пришел в себя, обратился в полицию“, - подчеркивается в сообщении.

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В настоящее время нападавшего задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос относительно избрания относительно него меры пресечения.

По факту избиения курьера открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж).

Напомним, ранее в Черкассах прокуратура сообщила о подозрении местному жителю, который накануне избил сотрудника полиции. 

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Теги: Избиение, набадение, грабеж, пицца, заказчик
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Комментариев (1)
Irena    06.11.2018, 13:42
Оценка:  0
Irena
Кому в итоге достала пицца?
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