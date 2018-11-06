ЕСПЧ обязал Украину выплатить цыганам по 11 тысяч евро за погромы

Каждому пострадавшему в погроме в течение трех месяцев должно быть выплачено по 11 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.

Украинские власти были признаны виновными в деле о погроме цыганского лагеря в Одесской области в 2002 году. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Его решение было обнародовано во вторник, 6 ноября.

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В соответствии с решением суда Украина обязана выплатить по 11 тысяч евро каждому из 12 пострадавших.

“Государство-ответчик должно заплатить в течение трех месяцев с даты окончательного решения в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции следующие суммы, подлежащие конвертации в валюту государства-ответчика по ставке, действующей на дату расчета: 11 000 евро каждому заявителю плюс любые налоги, которые могут быть начислены, в качестве компенсации морального ущерба“, - говорится в постановлении суда.

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Как известно, в Украине периодически происходят погромы цыганских лагерей. Так, 24 июня 2018 года на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь цыган, в результате чего погиб 24-летний представитель данной этнической группы, еще трое получили ранения. Также Голосеевском парке Киева разгромили лагерь цыган.