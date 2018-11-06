Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕСПЧ обязал Украину выплатить цыганам по 11 тысяч евро за погромы

Комментариев: 11
Каждому пострадавшему в погроме в течение трех месяцев должно быть выплачено по 11 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.
Цыганам компенсируют ущерб от погромов их лагерей
Цыганам компенсируют ущерб от погромов их лагерей
kiev.sq.com.ua

Украинские власти были признаны виновными в деле о погроме цыганского лагеря в Одесской области в 2002 году. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Его решение было обнародовано во вторник, 6 ноября.

Читай также: В центре Киева активист снял попытку цыганок ограбить женщину

В соответствии с решением суда Украина обязана выплатить по 11 тысяч евро каждому из 12 пострадавших.

“Государство-ответчик должно заплатить в течение трех месяцев с даты окончательного решения в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции следующие суммы, подлежащие конвертации в валюту государства-ответчика по ставке, действующей на дату расчета: 11 000 евро каждому заявителю плюс любые налоги, которые могут быть начислены, в качестве компенсации морального ущерба“, - говорится в постановлении суда.

Читай также: Буду воровать: журналистка показала “беседу“ цыган с активистами С14

Как известно, в Украине периодически происходят погромы цыганских лагерей. Так, 24 июня 2018 года на окраине Львова группа подростков в масках напала на лагерь цыган, в результате чего погиб 24-летний представитель данной этнической группы, еще трое получили ранения. Также Голосеевском парке Киева разгромили лагерь цыган. 

Поделись:
Теги: ЕСПЧ, цыгане, погромы, компенсации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Hutinpuy    06.11.2018, 15:06
Оценка:  +2
Hutinpuy
И еще по столько же доплатить за кражи и торговлю наркотой
flacon9havi    06.11.2018, 14:35
Оценка:  -2
flacon9havi
Домовились. Але тепер нехай не ображаються на реакцію на крадіжки та засрану територію навкруги їхніх таборів. І не треба називати санітарно-профілактичні заходи пахвосним словом "погром".
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 14:31
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
А это еспч не хочет обязать цыган выплатить компенсации ограбленным и обманутым?
Колишній-східняк    06.11.2018, 14:34
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Так скарги ж не поступали...
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 14:43
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Ну так пусть государство соберет сведения и подаст встречный иск.
Coюзник    06.11.2018, 14:24
Оценка:  +4
Coюзник
Надо подсказать мэриям украинских городов новый вид пополнения бюджета. Это типа как МАФами ... пришел табор на территорию города ... получите разрешение. Не получили разрешение заначит "благоустрий" снес табор.
Шкиряк_и_Зорян    06.11.2018, 14:24
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорян
Ого! Думаю, число жертв погромов, в которое теперь войдут родственники чиновников и депутатов, пойдёт на тысячи!
Простакк    06.11.2018, 14:20
Оценка:  -5
Простакк
Больше заплатят-меньше украдут.Так держать!
Vasya_iz_Ivanovo    06.11.2018, 14:43
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Оплачивать будут за счет пенсионеров.
Hutinpuy    06.11.2018, 15:07
Оценка:  +1
Hutinpuy
Если ты про цыган, то им сколько ни плати, воровать все равно будут
Колишній-східняк    06.11.2018, 14:15
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Коли громили, писали - роми. А як треба платити, то вже і - цигани.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь