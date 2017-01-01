Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сумах отреставрировали икону с событиями Первой мировой войны

Комментариев: 0
Икону восстанавливали на протяжении трех лет.
Августовская икона Богородицы
Августовская икона Богородицы
kremensk-monastir.ru

В Сумах специалисты кафедры реставрации Харьковской академии дизайна и искусств отреставрировали икону Пресвятой Богородицы, на которой изображено событие Первой мировой войны.

Об этом сообщает Урядовий кур'єр.

Читай также: В Одессе попытались поджечь колокольню храма

Специалисты восстанавливали икону на протяжении трех лет. Икона выполнена на холсте и хранилась в Сумском областном художественном музее имени Онацкого. 

Директор музея Надежда Юрченко заявила, что святыня изображает образ Божией Матери Августовской, который появился в 1914 году перед битвой под городом Августов Сувальской губернии (ныне территория Восточной Польши) во времена Первой мировой войны.

Читай также: Музеи Минкульта не смогли переписать все ценности в храмах УПЦ МП

По информации искусствоведов, существуют пять основных вариантов иконы, один из которых композиционно повторяет произведение из собрания сумского музея, написанный на Сумщине в селе Яровое Кролевецкого района. На нем написаны фамилии женщин, которые пожертвовали средства на создание иконы дабы отблагодарить Богородицу за спасение их мужей.  

После реставрации икона займет место в экспозиции музея.

Напомним, 5 ноября в Киеве на Андреевском спуске во время ремонтно-реставрационных работ Андреевской церкви строители обнаружили оклад старинной иконы.

Поделись:
Теги: Сумы, реставрация, икона, Богородица, Первая мировая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь