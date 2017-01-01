В Сумах отреставрировали икону с событиями Первой мировой войны

Икону восстанавливали на протяжении трех лет.

В Сумах специалисты кафедры реставрации Харьковской академии дизайна и искусств отреставрировали икону Пресвятой Богородицы, на которой изображено событие Первой мировой войны.

Об этом сообщает Урядовий кур'єр.

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Специалисты восстанавливали икону на протяжении трех лет. Икона выполнена на холсте и хранилась в Сумском областном художественном музее имени Онацкого.

Директор музея Надежда Юрченко заявила, что святыня изображает образ Божией Матери Августовской, который появился в 1914 году перед битвой под городом Августов Сувальской губернии (ныне территория Восточной Польши) во времена Первой мировой войны.

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По информации искусствоведов, существуют пять основных вариантов иконы, один из которых композиционно повторяет произведение из собрания сумского музея, написанный на Сумщине в селе Яровое Кролевецкого района. На нем написаны фамилии женщин, которые пожертвовали средства на создание иконы дабы отблагодарить Богородицу за спасение их мужей.

После реставрации икона займет место в экспозиции музея.

Напомним, 5 ноября в Киеве на Андреевском спуске во время ремонтно-реставрационных работ Андреевской церкви строители обнаружили оклад старинной иконы.