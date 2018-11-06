Генпрокурор Луценко идет в отставку

Луценко попросил депутатов рассмотреть вопрос о его увольнении на этой неделе.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что подает заявление в отставку.

Об этом он сказал во время выступления, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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“Не представляю, что можно делать ВСК при незаконченном следствии. Просто не будет предмета работы... ВСК нужен не результат, а пиар“, - заявил он.

Луценко попросил депутатов рассмотреть вопрос о его увольнении на этой неделе.

“Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины и вы парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе“, - сказал он.

Генпрокурор также в выступлении упомянул нардепа Мустафу Найема.

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“Как председатель правоохранительной системы я сегодня подам заявление, а вам решать, Мустафа будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность“, - добавил Луценко.

Напомним, 5 ноября на брифинге посвященном расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк произошел скандал, в результате которого в перепалку вступили активисты и нардеп от Народного фронта Антона Геращенко.

Ранее, представители фракций Батькивщина, Самопомич и группы Еврооптимистов блокировали заседание согласительного совета Верховной Рады с требованием создать временную следственную комиссию для расследования убийства активистки Катерины Гандзюк.

Активистка и сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украины прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк.