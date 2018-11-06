Рабиновичу, Вакарчуку и Зеленскому отойдут голоса колеблющегося электората, – европейское исследование

Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Вадим Рабинович возглавили рейтинг кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщается в результатах социологических исследований, опубликованных изданием Eutoday.net со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).

Сообщается, что за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 14% опрошенных. За действующего президента Петра Порошенко намерены голосовать 12,7% респондентов. Третье место занимает лидер партии «За життя», народный депутат Вадим Рабинович с 11,7% поддержки.

За ними следуют Святослав Вакарчук и Юрий Бойко – по 11,2%. Владимира Зеленского готовы поддержать 10,3%. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 8,7%, за Олега Ляшко – 6,8%, за Андрея Садового – 1,8% респондентов.

По словам социологов, они изменили процедуру общения с избирателями, которые определенно решили голосовать на следующих президентских выборах, но еще не определились со своим кандидатом. Это было сделано для получения более точных результатов.

При помощи расширенных интервью часть опрошенных указала политиков, за которых они проголосуют с наибольшей вероятностью. Большинство голосов от этих респондентов отошло в пользу Святослава Вакарчука (7,2%), Вадима Рабиновича (6,3%) и Владимира Зеленского (5,1%), что сказалось на общих результатах опроса. Социологи отмечают, что в исследовании были указаны фамилии политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.

Опрос был проведен на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым) международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) с 25 по 31 октября 2018 года. Количество респондентов составило 2012 человек. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность не превышает 2,2%.