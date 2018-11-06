Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рабиновичу, Вакарчуку и Зеленскому отойдут голоса колеблющегося электората, – европейское исследование

Комментариев: 9
Рабиновичу, Вакарчуку и Зеленскому отойдут голоса колеблющегося электората, – европейское исследование

Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Вадим Рабинович возглавили рейтинг кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщается в результатах социологических исследований, опубликованных изданием Eutoday.net со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute).

Сообщается, что за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 14% опрошенных. За действующего президента Петра Порошенко намерены голосовать 12,7% респондентов. Третье место занимает лидер партии «За життя», народный депутат Вадим Рабинович с 11,7% поддержки.

За ними следуют Святослав Вакарчук и Юрий Бойко – по 11,2%. Владимира Зеленского готовы поддержать 10,3%. За Анатолия Гриценко готовы проголосовать 8,7%, за Олега Ляшко – 6,8%, за Андрея Садового – 1,8% респондентов.

По словам социологов, они изменили процедуру общения с избирателями, которые определенно решили голосовать на следующих президентских выборах, но еще не определились со своим кандидатом. Это было сделано для получения более точных результатов.

При помощи расширенных интервью часть опрошенных указала политиков, за которых они проголосуют с наибольшей вероятностью. Большинство голосов от этих респондентов отошло в пользу Святослава Вакарчука (7,2%), Вадима Рабиновича (6,3%) и Владимира Зеленского (5,1%), что сказалось на общих результатах опроса. Социологи отмечают, что в исследовании были указаны фамилии политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.

Опрос был проведен на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым) международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) с 25 по 31 октября 2018 года. Количество респондентов составило 2012 человек. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность не превышает 2,2%.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 13:39
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"голоса колеблющегося электората"

Не "колеблющегося", а не желающего голосовать за других. Поэтому обязательно должен быть пункт "против всех". Он будет отображать реальную картину. И нужно прописать в законе, что если против всех - большинство, то выборы считать не состоявшимися и назначить новые.
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 13:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Но уже без тек, кого избиратели не хотят видеть в списках кандидатов.
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 13:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Если сложить голоса этих трех, то будет вдвое больше, чем у лидера.
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 13:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Хорошие кандидаты в президенты в Украине: дважды отсидевший еврей урка, еврей фигляр и еврей лабух. Очередное днище.
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 13:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
С такими успехами скоро в президенты пойдут ночные бабочки с окружной.
Coюзник    06.11.2018, 13:33
Оценка:  +1
Coюзник
Шото я не вижу Иво Бобула в рейтинге ....
Москвошвея    06.11.2018, 13:27
Оценка:  +4
Москвошвея
Если в тройку лидеров входит Вадик Рабинович,я сочувствую этой стране)))Мда...
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 13:36
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Лидеров на букву "П".
Москвошвея    06.11.2018, 13:36
Оценка:  +1
Москвошвея
Сколько же нужно лет,или поколений,чтобы украинцы поумнели?Вроде много людей за границей побывали,интернет...есть с чем сравнивать.И опять тупик,блть страшно за будущее...
WTF2wtf    06.11.2018, 13:22
Оценка:  +3
WTF2wtf
А если убрать из списка тех, кто не будет вообще участвовать в выборах?
Вакарчук и Зеленский вроде в кандидаты не собирались ))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь