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Под Киевом водитель маршрутки отказался бесплатно везти АТОшника

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Водитель завил, что пассажир должен показать талон на проезд.
Пассажиры поддержали водителя маршрутки
Пассажиры поддержали водителя маршрутки
facebook.com/ukrop.bc

Водитель маршрутки Белая Церковь - Киев отказал в льготном проезде украинскому военному. Он заявил, что пассажир должен предъявить отрывной талон на проезд в междугороднем транспорте.

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Этот инцидент произошел с офицером ВСУ Анатолием Штефаном, написал он в в Facebook.  

Пассажиры вместо того, чтобы встать на сторону бойца, высказали в его адрес много негатива: “Вы получаете огромные деньги, не можете заплатить?“, “Кто вас туда посылал, у того и требуйте, а не трогайте маршрутчика“, “Идите все на Киев и воюйте с олигархами, а не с шахтерами“, “Идите на электричку - там бесплатно, а в маршрутках надо всем платить“.

Напомним, в Мелитополе водитель маршрутки отказался бесплатно по законной льготе везти ветерана АТО и оскорблял его, назвав “бабой, которая не хочет за себя платить“.

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Теги: Штефан, пассажир, маршрутка, льгота, проезд
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