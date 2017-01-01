Богомолец: Правительство совместно с олигархами делает все, чтобы не лечить украинцев

Правительство не хочет лечить украинцев, поэтому в бюджете на следующий год сократило расходы на здравоохранение до 3,2% ВВП, целенаправленно убивая отечественную медицину.

Об этом написала народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

"Если в 2018 году расходы на здравоохранение составляли 3,5% ВВП, то в следующем бюджете предусматривается уже только 3,2%. Тренд очевиден - значимость медицины для чиновников по сравнению с другими направлениями ежегодно падает. Лечить украинцев и тратить на них средства олигархи не хотят", - считает нардеп.

По ее словам, чиновники планировали заложить в бюджет еще меньше средств, однако Комитету Рады по вопросам здравоохранения удалось заставить Минздрав дополнительно выделить еще 1,2 миллиарда гривен. Однако, по мнению Богомолец, это никоим образом не меняет общую картину: отечественную медицину целенаправленно убивают, и в следующем году последствия станут уже необратимыми.

"Судите сами, если при расчетной потребности в 50 млрд гривен на первичную медицину выделяется лишь 15,3 миллиарда, то сможет ли она полноценно функционировать? Если на скорую помощь нужно 11 млрд, а выделяется только 4 миллиарда, то сможем ли мы рассчитывать на полноценную помощь? Ведь выделенных средств не хватит даже на выплату в полном объеме надбавок и доплат работникам экстренной медицинской помощи, предусмотренных законодательством ", - подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что, согласно проекту бюджета-2019, обеспечение больных необходимыми препаратами покрываться только на 37%. Другие 63% или будут самостоятельно искать деньги на лечение, или, по словам парламентария, обречены на смерть. Она также отметила, что на выплату минимальной зарплаты медработникам в размере 4173 гривен нужно 89,1 млрд гривен. При этом в бюджет на медицинские субвенции выделяется только 55,5 млрд гривен.

"Захотят врачи еще год работать на нищенских условиях? И не начнут они снова десятками тысяч выезжать в соседние страны лечить их граждан? Спасти медицину сможет только настоящая реформа, основанная на внедрении общеобязательного государственного медицинского страхования и полноценное финансирование медицины в размере хотя бы 5% ВВП. Это - минимальный показатель расходов на здравоохранение, который способен остановить стремительное вымирание нации, и который надо предусмотреть немедленно. Но, исходя из той политики, которую ведет правительство, это звучит как фантастика. И пока у власти будут оставаться олигархические батраки - защитить украинцев будет некому ", - подытожила Богомолец.