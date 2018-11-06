Политтехнолог: из "За життя!" и Оппоблока хотят сделать страшилку для избирателей

Уже в эту среду, по словам инсайдеров, возможны перемены в крупной политической силе.

О возможном расколе в Оппозиционном блоке написал политтехнолог Олег Постернак на своей страничке в ФБ. https://www.facebook.com/o leg.posternak/posts/1815113865 254249

"В ближайшую среду ожидается заявление об объединении "газовой группы" Оппоблока с партией "За життя!". Поговаривают, чтов эту "банку с кильками" затолкают и часть партии "Відродження", - пишет политический эксперт.

По его словам, таким образом могут создать политическую силу, которая отпугнет избирателя, и на ее фоне куда более выгодно будет смотреться нынешняя партия власти. Эксперт делает вывод, что идея принадлежит администрации президента и штаба БПП.

Однако, как отмечает Постернак, т.н. "промышленники" Оппоблока хотят создать собственный мощный проект, более оппозиционный и более радикальный к власти, и способный самостоятельно добиться успеха на парламентских выборах.

Проблема, по мнению политического эксперта, заключается еще и в том, что вышеупомянутое объединение пройдет тайно – без решений съезда и съезда и политисполкома Оппоблока об объединении.

"Еще одно интересное наблюдение, - пишет Постернак. - О русских санкциях было известно с августа, но опубликовали их только сейчас, приблизительно тогда же, когда стало ясно, что не удастся додавить "промышленников" подписаться в проект".