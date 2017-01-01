В Раде показали следственные видео о нападении на Гандзюк

Порошенко заявил о 20 версиях по делу Гандзюк. Луценко заявил, что "заказать" активисту могло 12 человек.

В Верховной Раде глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая скончалась 4 ноября.

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Князев с трибуны заявил, что было допрошено 5 задержанных лиц и 367 свидетелей, проведено 9 обысков, проведено более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий, и как результат - были установлены обстоятельства преступления.

На одном из видео мужчина говорит, что им предложили “проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанных с коррупцией“. Вознаграждение обещали 4 тысячи долларов - на всех.

Злоумышленники в начале якобы планировали избить Гандзюк за 5 тысяч долларов, но потом решили применить к ней серную кислоту.

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Нападение готовили в городе Алешки, а накануне преступления, организатор Сергей Торбин и его соучастники приобрели серную кислоту в Каховке. Личность продавца установили.

По словам Князева, были установлены организатор преступления, двое его соратников и непосредственный исполнитель: “Все, к сожалению, участники АТО“.

Мужчина на видео рассказывает, что купил две бутылки серной кислоты за 300 гривен, которые получил от Торбина. Еще последний дал 10 тысяч гривен “на расходы“, сказал подозреваемый.

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По данным полиции, среди пяти исполнителей преступления был водитель и нападающий, а другие наблюдали за территорией.

На видео показан следственный эксперимент, когда мужчина показывает, как плеснул кислоту в Гандзюк сзади.

По словам главы Нацполиции, всем 5 лицам, которых считают исполнителями нападения, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

В то же время, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие рассматривает 12 человек, которые могли быть заказчиками нападения на активистку Екатерину Гандзюк, передает УНН.

По его словам, большинство подозреваемых по делу активистки признали свою вину и дали показания.

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“Гражданин Торбин, 1977 года рождения, рассматривается следствием как организатор преступления и находится в СИЗО, гражданин Горбунов, 1991 года рождения, гражданин Вишневский, 1990 года рождения, гражданин Гравчук, 1995 года рождения и гражданин Васинович, 1994 г. р. Все подозреваемые являются участниками АТО, один из них тяжело ранен. Большинство из задержанных, а именно четыре человека, дали признания своего участия в преступлении, и указали на роли всех участников. В связи с этим следствие обоснованно считает организатором преступления гражданина Торбина, а других лиц - исполнителями“, - заявил Луценко.

Как доложил генпрокурор, проверяя версии, следствием было проведено 367 допросов “всех лиц, причастных к этой группе и по другим версиям“.

“Было проведено 21 экспертизу. Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время допроса следователем... На данный момент мы считаем почти доказанной, за исключением окончательных экспертиз, вину исполнителей и организаторов“, - сообщил Луценко.

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Президент Петр Порошенко также прокомментировал резонансное дело и заявил о 20 версиях по делу Гандзюк, передает Интерфакс-Украина.

“Хочу заявить, что ни одна версия (а их сегодня больше 20) не будет отброшена. Каждая будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия“, - сказал Порошенко.

Он заявил, что больше всех заинтересован, чтобы убийство Гандзюк было раскрыто, а убийцы, организаторы и заказчики “понесли необходимую ответственность“.

Порошенко подчеркнул, что выступления представителей правоохранительных органов в парламенте должны продемонстрировать, что “власть решительно настроена на то, чтобы привлечь к ответственности преступников и убийц, кем бы они ни были“.

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При этом он указал, что политические спекуляции на этой теме не прояснят ситуацию, а еще больше ее запутают. “Я призываю и провластные, и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и, не дай бог, не делать пиар на крови. Мы, наоборот, должны сейчас все объединиться и обеспечить, чтобы расследование было эффективным, справедливым и прозрачным, быстрым, таким, которое вызывает доверие общества. Другого пути у нас просто нет“, – сказал он.

“Никому не будет позволено, используя эту ситуацию, дестабилизировать ситуацию в стране“, - заверил Порошенко.

В то же время, Порошенко заявил, что по информации правоохранителей убийство Гандзюк в значительной мере раскрыто, но не до конца. “Найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор “, - сказал президент.

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Вместе с тем он подчеркнул, что не считает, что это преступление раскрыто до конца.

Напомним, 5 ноября сообщалось, что дело об убийстве Гандзюк будет расследовать Служба безопасности Украины (СБУ).