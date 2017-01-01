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В коалиции заявили, что не поддержат отставку Луценко

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Вице-спикер ВР Ирина Геращенко попросила спикера поставить на голосование этот вопрос.
Геращенко считает, что сейчас многие пытаются делать пиар на смерти человека
Геращенко считает, что сейчас многие пытаются делать пиар на смерти человека
УНИАН

Вице-спикер Верховной Рады и член фракции Блок Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом она сказала с трибуны парламента.

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“Мы, правящая коалиция, не поддерживаем отставку генпрокурора Юрия Луценко. И прошу спикера поставить на голосование этот вопрос и все увидят сколько голосов даст коалиция“, - сказала нардеп.

По ее словам, сейчас многие пытаются делать пиар на смерти человека.

В частности, она добавила, что временная следственная комиссия, которую пытаются создать в Раде, не может брать на себя функции правоохранительных органов и не имеет для этого полномочий.

Кроме того, председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что он и его коллеги полностью поддерживают все действия правоохранителей, которые были сделаны в рамках расследования нападения на Екатерину Гандзюк.

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“Мы видим профессиональную позицию наших силовых органов“, - сказал нардеп.

Он выразил поддержку Луценко и отметил профессионализм ГПУ, в отличие от деятельности “псевдоборцов с коррупцией“.

Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что подает заявление в отставку.

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Теги: Луценко, отставка, коалиция, Верховна Рада
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