Сайт МинВОТ взломали хакеры: Разослали спам

Министерство отмечает, что это не первые кибератаки на сайт.

Сайт украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) подвергся кибератаке 2-3 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В результате атаки неизвестные получили доступ к панели управления сайтом и модифицировали некоторые страницы сайта для распространения спам-контента.

Сообщается, что на данный момент атаку удалось остановить.

Сейчас доступ к панели управления сайта ограничен, модифицированные страницы восстановлены до последней сохраненной версии.

Специалистами проводится анализ утраченной информации.

В течение нескольких месяцев хакеры неоднократно пытались взломать пароли к аккаунтам в социальных сетях ведомства.

По предварительным оценкам специалистов, злонамеренные действия были связаны с заявлениями главы МинВОТ, которые он сделал 1 ноября во время визита в Боснию и Герцеговину, а в указанных хакерских атаках могли быть задействованы спецслужбы РФ.

Как сообщалось, в марте атаковавшие серверы федерального правительства Германии хакеры похитили документы по переговорам Евросоюза с Украиной и Беларусью.

5 октября хакеры украли доклад МИД Бельгии по Украине.