В метро Харькова задержали военного с гранатами

Мужчина перевозил в рюкзаке гранаты, нож кустарного производства, электродетонатор, запалы к гранате.

В харьковском метро задержали военного с гранатами npu.gov.ua

В Харькове на станции метро Южный вокзал полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы у 59-летнего военнослужащего.

Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным ведомства, житель Запорожской области перевозил в рюкзаке нож кустарного производства, электродетонатор без маркировки, РПГ-22, 10 запалов УЗРГМ-2 к гранате РГД-5, 2 гранаты РГД-5, 2 гранаты Ф-1 и 2 запала к гранате Ф-1.

Изъятое направлено на исследование. По данному факту открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают, где и для чего мужчина приобрел боеприпасы.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин отчитался о том, сколько нелегального оружия было изъято в Украине с начала 2018 года.

Также сообщалось, в селе Ожерельное Запорожской области правоохранители обнаружили наркоплантацию и изъяли найденные вблизи боеприпасы.