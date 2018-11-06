Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко прокомментировал договор с Варфоломеем

Комментариев: 1
Подписанный документ выводит процесс создания единой украинской православной церкви на финишную прямую.
Порошенко утверждает, что государство не будет вмешиваться в дела церкви
Порошенко утверждает, что государство не будет вмешиваться в дела церкви
president.gov.ua

Заключенное со Вселенским патриархатом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии выводит процесс создания независимой православной церкви Украины на финишную прямую.

Об этом во вторник, 6 ноября, заявил президент Петр Порошенко, передает УНИАН.

По словам президента, власть укрепляет независимость Украины, в том числе и через создание единой поместной православной церкви.

Читай также: РПЦ отреагировала на сделку Порошенко и Варфоломея

"Это то, о чем большинство украинцев мечтали, надеялись, но точно не ожидали, что это будет возможно так быстро. Во время встречи с Вселенским патриархом был подписан документ, который выводит этот процесс на финишную прямую", - подчеркнул президент.

По словам Порошенко, независимая церковь - это ключевой элемент государственной независимости.

"При этом мы четко отмечаем, что государство не должно и не будет вмешиваться в деятельность церкви, особенно иностранное государство-агрессор", - добавил он.

Напомним, во время визита в Стамбул Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам патриарха Варфоломея, оно может ускорить этот процесс.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, УПЦ КП, православная церковь, Порошенко, вселенский патриарх, томос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    06.11.2018, 16:59
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А я бы хотел, чтобы это прокомментировал конституционный суд.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь