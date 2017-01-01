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"Недоросль, у которой диарея мозга": Луценко в Раде вызверился на Соболева

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Перепалка в Раде возникала из-за взаимных обвинений в пиаре на крови активистов и непрофессионализме.
Депутатам не понравилась речь Луценко
Депутатам не понравилась речь Луценко
УНИАН

В Верховной Раде во время время вопросов к генпрокурору по поводу расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Юрий Луценко вступил в словесную перепалку с представителями фракции Самопомич.

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Лидер фракции Олег Березюк обвинил Луценко в том, что тот словесно оскорбил их депутата Егора Соболева и заявил, что генпрокурор не выполняет свои обязательства, а именно уклоняется от “организации досудебного следствия“.

“Бездарность, безграмотность, руководства Генеральной прокуратуры приводит к тому, что люди, которые защищают украинскую Конституцию сегодня, или подвергнуты опасности, или умирают. Немедленно в отставку, чтобы профессиональные люди, которые по крайней мере Конституцию знают, руководили теми органами, которые являются самыми высокими процессуальными органами в стране“, - сказал Березюк.

Реагируя на обвинения Березюка, генпрокурор припомнил убийство юристки Ирины Ноздровской. 

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“Когда шайка мерзавцев пыталась примазаться к убийству адвоката Ноздровськои и проливали здесь море лживых слез о том, что следствие ничего не делает. Когда обвинен в убийстве пошло в суд, ни один из этих мерзавцев не пришел даже в суд. Никого это не волнует. И сегодня похоронами Гандзюк занимается Народный фронт, а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды. А если бывший глава антикоррупционного комитета (Егор Соболев) до сих пор не понимает разницу между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ нет уже год, то это не председатель комитета, а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, прямо в зале“, - сказал Луценко.

На речь генпрокуратура нардепы отреагировали криками “позор“.

Ранее, Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что уходит в отставку. Позднее, вице-спикер Верховной Рады и член фракции Блок Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку генпрокурора.

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Теги: Верховная Рада, Луценко, Соболев, Гандзюк, Ноздровская, перепалка
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