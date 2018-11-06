Киевский экс-глава отдела налоговой инспекции получил 5 лет тюрьмы

Налоговик получил срок за взятку 111 тысяч гривен.

Днепровский районный суд Киева признал виновным во взяточничестве бывшего начальника отдела Государственной налоговой инспекции Днепровского района Киева

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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“При участии прокуратуры города Киева завершено судебное разбирательство и объявлен обвинительный приговор бывшему начальнику отдела ГНИ в Днепровском районе ГУ ГФС в Киеве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды“, - говорится в сообщении.

Установлено, что чиновник требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в размере 111 тысяч гривен за уменьшение суммы пени, установленной в ходе документальной внеплановой выездной проверки указанного предприятия.

Судом вынесен обвинительный приговор, экс-налоговику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать административные должности в органах государственной власти на 3 года и конфискацией имущества.

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