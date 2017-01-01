Беларусь создает еще один погранпост на границе с Украиной
На белорусско-украинской границе появится еще один пограничный пост. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщила пресс-служба Белорусского государственного пограничного комитета.
Читай также: “План“ Лукашенко по Донбассу неприемлем для Украины - экс-замначальника Генштаба
“С целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления… в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост Наровля. С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 километров, треть из которых пролегает по реке“, - сообщили в комитете.
Отмечается также, что важной особенностью поста является то, что зона его ответственности включает в себя территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
Напомним, в конце сентября Лукашенко приказал усилить границу с Украиной.
Позднее, президент Петр Порошенко в Гомеле встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудил экономическое сотрудничество и вопрос о границе.