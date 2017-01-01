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Беларусь создает еще один погранпост на границе с Украиной

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Пограничники нового поста охраняют территорию протяженностью в 50 км, причем треть этого участки пролегает по реке.
Новый пограничный пост получил название Наровля
Новый пограничный пост получил название Наровля
gpk.gov.by

На белорусско-украинской границе появится еще один пограничный пост. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщила пресс-служба Белорусского государственного пограничного комитета.

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“С целью дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления… в Мозырском пограничном отряде сформирован пограничный пост Наровля. С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 километров, треть из которых пролегает по реке“, - сообщили в комитете.

Отмечается также, что важной особенностью поста является то, что зона его ответственности включает в себя территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Напомним, в конце сентября Лукашенко приказал усилить границу с Украиной.

Позднее, президент Петр Порошенко в Гомеле встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудил экономическое сотрудничество и вопрос о границе.

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Теги: Беларусь, граница, пост, пограничный контроль, пограничники
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