Возле озера в Тернополе нашли сотню мертвых птиц

Мертвые чайки лежали неподалеку от местного Билецкого моста. Причина гибели птиц пока неизвестна.

Вдоль левого берега Тернопольского пруда, неподалеку от Билецкого моста, нашли погибших озерных чаек.

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Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик, информируют Новости ТТБ.

По его словам, на отрезке протяженностью 150 метров нашли около 100 погибших птиц.

Напомним, в июне в Киеве на озере, расположенном на жилмассиве Теремки в Голосеевском районе, жители выявили массовую травлю диких уток. Жители отметили, что выловили из озера мертвыми около 90% птиц.