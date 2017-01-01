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Возле озера в Тернополе нашли сотню мертвых птиц

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Мертвые чайки лежали неподалеку от местного Билецкого моста. Причина гибели птиц пока неизвестна.
Возле озера в Тернополе нашли сотню мертвых птиц
facebook.com/Новини-ТТБ

Вдоль левого берега Тернопольского пруда, неподалеку от Билецкого моста, нашли погибших озерных чаек.

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Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик, информируют Новости ТТБ.

По его словам, на отрезке протяженностью 150 метров нашли около 100 погибших птиц.

Напомним, в июне в Киеве на озере, расположенном на жилмассиве Теремки в Голосеевском районе, жители выявили массовую травлю диких уток. Жители отметили, что выловили из озера мертвыми около 90% птиц.

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Теги: озеро, птицы, Тернополь, фото, птица, чайка
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