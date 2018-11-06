Возле склада с горючим десантников был замечен подозрительный квадрокоптер
Военные заметили незаконное использование беспилотного летательного аппарата у одной из воинских частей десантно-штурмового войска ВС Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Приближение БПЛА заметили еще 5 ноября патрульные по охране складов горюче-смазочных материалов.
Читай также: В костюмах и с квадрокоптерами: как домушники грабят квартиры на Новый год
Беспилотник зафиксировали на высоте 300 метров от запретной зоны.
Отмечается, что после этого военные решили усилить охрану части, а территорию складов проверили на наличие посторонних предметов.
“О факте применения БПЛА вблизи военной части сообщено подразделения СБУ и Нацполиции“, - говорится в сообщении.
В ведомстве утверждают, что в случае нарушения границ запретной зоны, наряд по охране складов был готов уничтожить БПЛА и задержать лиц, которые им руководили.
Напомним, российский СУ-27 перехватил летящий в международном воздушном пространстве над Черным морем самолет ВВС США EP-3 Aries.