Возле склада с горючим десантников был замечен подозрительный квадрокоптер

Беспилотник зафиксировали на высоте 300 метров от запретной зоны.

Военные заметили незаконное использование беспилотного летательного аппарата у одной из воинских частей десантно-штурмового войска ВС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Приближение БПЛА заметили еще 5 ноября патрульные по охране складов горюче-смазочных материалов.

Читай также: В костюмах и с квадрокоптерами: как домушники грабят квартиры на Новый год

Беспилотник зафиксировали на высоте 300 метров от запретной зоны.

Отмечается, что после этого военные решили усилить охрану части, а территорию складов проверили на наличие посторонних предметов.

“О факте применения БПЛА вблизи военной части сообщено подразделения СБУ и Нацполиции“, - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что в случае нарушения границ запретной зоны, наряд по охране складов был готов уничтожить БПЛА и задержать лиц, которые им руководили.

Напомним, российский СУ-27 перехватил летящий в международном воздушном пространстве над Черным морем самолет ВВС США EP-3 Aries.