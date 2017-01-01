Агитировал за "свободный Донбасс": прокуратура и СБУ задержали сепаратиста

Силовики изъяли предметы и документы, свидетельствующие о совершении им преступления.

СБУ совместно с прокуратурой автономной республики Крым задержала гражданина Украины, который занимался в Сети сепаратистской агитацией и посягал на териториальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

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Мужчину задержали в рамках уголовного производства по фактам ведения информационной войны против Украины. Также правоохранители провели обыск в квартире задержанного.

Ранее мужчине уже сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ст. 110 ч. 2 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, путем создания и размещения в сети Интернет ряда видеосюжетов с призывами об изменении границ территории и государственной границы Украины) УК Украины.

Силовики изъяли предметы и документы, свидетельствующие о совершении им преступления. В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 31 октября сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины были выявлены неоднократные попытки вербовки представителями российских спецслужб и “МГБ ЛНР/ДНР“ близких родственников офицеров ВСУ.