Партия "Батькивщина" выдвинет по Бориспольскому округу Киевской Области Алексея Кудрявцева

Как сообщил источник в Киевском областном штабе партии "Батькивщина", на вчерашнем совещании была достигнута договоренность о кандидате по одному из ключевых округов Киевской области, охватывающему территорию Бориспольского района. Им стал нынешний глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев.

По информации источника, Кудрявцев собирается сосредоточиться на организационной и полевой работе на округе еще до конца текущего года. В частности, структурами близкими к "Батькивщине" уже забронировано большинство плоскостей наружной рекламы на март-сентябрь.

Главным конкурентом Кудрявцева по этому округу мог стать известный политик Виктор Чумак, который в настоящий момент выдвинулся в качестве Кандидата в Президенты Украины.

Однако, по информации источника, Чумак, который присутствовал на вчерашнем координационном совещании, согласился уступить свой округ за включение своей кандидатуры в проходную часть списка "Батькивщины", уступив округ Кудрявцеву.

Кудрявцев же за это должен взять на себя львиную долю расходов на финансирование оставшейся президентской кампании Чумака, который должен передать свои голоса во втором туре лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.