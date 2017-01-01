В ВСУ наградили лучших ракетчиков

Победители получили денежные сертификаты. Первое место занял зенитный ракетный дивизион С-300В1 из Умани.

По итогам боевых стрельб зенитных ракетных подразделений лучшие дивизионы получили денежные вознаграждения.Об этом сообщается на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook во вторник, 6 ноября.

Первое место занял зенитный ракетный дивизион С-300В1 из Умани, второе - ракетчики ЗРК С-300ПТ из Никополя, а третье - дивизион С-300ПС из Киевской области. Победители получили денежные сертификаты на 150 тыс, 100 тыс и 50 тыс грн соответственно.

В боевых стрельбах с 19 октября по 5 ноября участвовали курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба.

В ходе боевых стрельб зенитных ракетных подразделений на полигоне Ягорлык в Херсонской области из семи типов зенитных ракетных комплексов было выпущено больше 30 зенитных ракет по реальным и имитируемым мишеням.

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Как сообщалось, на прошлой неделе в Херсонской области прошли боевые ракетные стрельбы. Целью маневров была отработка системы ПВО. В стрельбах на полигоне Ягорлык участвовали ЗРК С-300, а также Бук, Тор и Оса АКМ.

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