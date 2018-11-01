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В ООН заявили, что Донбасс на пороге экологической катастрофы

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Эксперты сообщают, что в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га.
В ООН сообщили, что война разрушает окружающую среду в Украине
В ООН сообщили, что война разрушает окружающую среду в Украине
facebook.com/pressjfo.news

Военные действия на территории Донецкой и Луганской областей наносят серьезный экологический ущерб Украине. Об этом сообщают эксперты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), пишут Новости ООН во вторник, 6 ноября.

По данным экспертов, в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме этого, пострадало 150 тысяч га лесов - до сих пор на территории, прилегающей к зоне боевых действий, полыхают 12 тысяч лесных пожаров.

Также сообщается, что в регионе сосредоточено 5,5 тысяч промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, которые в случае повреждения станут источником значительного ущерба для окружающей среды.

"Донбасс находится на пороге экологической катастрофы, причина которой - загрязнение воздуха, почвы и воды в результате разрывов большого количества боеприпасов и затопления промышленных предприятий. Необходимо срочно провести оценку экологического ущерба, вызванного вооруженным конфликтом, и свести его к минимуму", - отметила эксперт ЮНЕП Лейла Урекенова. 

В ООН настаивают на том, что защита окружающей среды должна стать частью усилий по предотвращению конфликтов и стратегий по поддержанию мира.

Ранее на Донбассе командование ООС, СММ ОБСЕ и украинская сторона СЦКК провели ремонтно-восстановительные работы на дамбе фенольного завода.

Также в ОБСЕ сообщили об экологической угрозе в зоне конфликта на востоке Украины.

 

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Теги: экология, ООН, загрязнение воды, Донецкая область, донбасс, загрязнение воздуха, загрязнения окружающей среды, экологическая катастрофа, Луганская область, экологические проблемы, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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