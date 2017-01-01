В ВСУ в этом году пришли более 27 тысяч контрактников

С начала года в ряды ВСУ на службу по контракту пришли более 27 тысяч человек, в частности, 1,7 тысяч офицеров.

В армию в этом году на срочную военную службу планируется призвать 18 тысяч человек

На военную службу с начала этого года в ряды Вооруженных сил Украины принято более 27 тысяч контрактников, в частности 1,7 тысяч офицеров. Об этом сообщил заместитель министра обороны Игорь Павловский, информирует пресс-служба ведомства во вторник, 6 ноября.

"Областные и районные (городские) призывные комиссии продолжают свою работу по вопросам призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-декабре 2018 года. В рамках призывной кампании Осень-2018 по состоянию на ноябрь на срочную военную службу в ряды ВС Украины призвано около 5 тысяч человек", - отметил он.

Всего в армию в этом году на срочную военную службу планируется призвать 18 тысяч человек (по 9 тысяч весной и осенью).

Напомним, на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины в 2017 году были приняты более 30,7 тыс. граждан Украины.

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