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Одна из фракций Рады отказалась участвовать в голосованиях

Комментариев: 2
Оппозиционный блок не будет голосовать до тех пор, пока парламент не снизит тарифы на газ.
Одна из фракций Рады отказалась участвовать в голосованиях

Парламентская фракция Оппозиционного блока не будет участвовать в голосованиях, пока не будут снижены тарифы на газ. Об этом заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко, сообщается на сайте политсилы. 

"Мы настаиваем на необходимости остановить повышение цен на газ и снизить тарифы. Для этого внесем законопроект о рынке газа, содержащий экономически обоснованный уровень максимальной цены на газ для населения. И это будет справедливая цена, которая позволит людям платить за газ, а не сидеть на игле субсидий", - отметил Бойко.

Он предложил народным депутатам поддержать данный законопроект. "Мы, в свою очередь, будем поддерживать все инициативы, которые позволят прекратить тарифный геноцид, несмотря на то, кто их внес", - добавил он.

Напомним, в Украине с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. Соответствующее решение принял Кабмин 19 октября.

Данное повышение действует только до окончания отопительного сезона. После этого тарифы на газ повысят еще минимум дважды.

 

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Теги: Верховная Рада, голосование, цена на газ, Оппозиционный блок, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Курилы-Япония    06.11.2018, 20:01
Оценка:  0
Курилы-Япония
Им и так не ясно за какие "прелести" зарплату платят. Так им теперь и на кнопки нажимать нажимать влом!
doc1    06.11.2018, 19:02
Оценка:  +1
doc1
Хитросделанные черти и спекулянты на людском несчатье как вы все русские!
Никто не говорит что надо ЗП повышать а то скоро жопоблок не будет знать куда бабки девать!
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