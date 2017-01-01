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Посол Австрии приехала на Донбасс

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В зону ООС на Донбассе сегодня прибыла австрийская делегация во главе с послом Австрии в Украине Гермине Поппелер.
На Донбасс приехала посол Австрии в Украине Гермине Поппелер
На Донбасс приехала посол Австрии в Украине Гермине Поппелер
facebook.com/pressjfo.news

В район проведения операции Объединенных сил приехала посол Австрии в Украине Гермине Поппелер. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает пресс-служба штаба ООС в соцсети Facebook.

Как сообщил командующий ООС Сергей Наев, который провел рабочую встречу с австрийской делегацией, за последний месяц выросло количество мирных граждан, которые погибли или были травмированы в результате срабатывания взрывных устройств на неподконтрольной Украине территории.

Наев подчеркнул, что противник продолжает обстрелы населенных пунктов, в том числе с применением тяжелого вооружения. С начала операции Объединенных сил зафиксировано 58 обстрелов населенных пунктов и 1 обстрел участка местности, в результате которых погибли 5 гражданских лиц, 10 были ранены.

В конце встречи командующий Объединенных сил отметил, что в целом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил, несмотря на провокационные действия противника и практическое использование средств огневого поражения, остается сложной, однако контролируемой.

 

Cмотрите фотогалерею: Посол Австрии приехала на Донбасс

 

Напомним, на Донбассе 4-6 сентября находилась министр иностранных дел Норвегии Инэ Серейде.

Также ранее Донбасс посетил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

 

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Теги: Австрия, донбасс, посол, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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