В Украине создадут центр противоминных операций

С начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и снарядов стали 1858 человек, из них 482 погибло.

Верховная Рада на заседании во вторник, 6 ноября, 240 голосами приняла в первом чтении проект закона о противоминной деятельности.

В пояснительной записке подчеркивается, что из-за неурегулированности вопросов противоминной деятельности на законодательном уровне в Украине осуществляется несистемное разминирование местности, преимущественно вдоль линии разграничения, и отдельных объектов в освобожденных районах.

Авторы проекта отмечают, что согласно статистическим данным Министерства обороны, с начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и снарядов стали 1858 человек. Количество погибших составило 482 человека, из них 21 ребенок.

Законопроектом определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности; требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминированию и их обязанности.

Также предлагается определить источники финансирования противоминной деятельности; порядок учета операторов противоминной деятельности, оказания помощи пострадавшим лицам (жертвам) от взрывоопасных предметов, определение статуса территорий для нужд противоминной деятельности; полномочия инспекции по контролю качества противоминной деятельности и секретариата Центра противоминных операций и тому подобное.

Кроме того, проектом предусматривается определить существенные условия договора о закупке работ и (или) услуг в сфере противоминной деятельности и предлагается установить ответственность за нарушение законодательства в сфере противоминной деятельности как субъектов противоминной деятельности, так и специалистов в сфере противоминной деятельности и разминирования.

Законопроект предполагает создание Центра противоминных операций, который будет заключать договоры с операторами о разминировании освобожденных территорий. Финансироваться такие работы будут за счет госбюджета, а также донорских организаций.

Как сказано в пояснительной записке, на востоке Украины необходимо очистить от мин и снарядов около 7 тысяч квадратных километров. На этой территории проживает около 1,5 миллионов человек. Также необходимо будет очистить 15 тысяч кв км на неподконтрольных территориях.

Напомним, в конце июля в подконтрольной сепаратистам Горловке трое подростков подорвались на мине, двое из них погибли. Еще трое детей погибли и один пострадал, подорвавшись на мине под Горловкой, в конце сентября.

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