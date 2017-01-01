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На Донбассе за день семь обстрелов, ранен боец

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Командиры обороняющихся подразделений "принимали решительные меры по подавлению вражеского огня", отметили в штабе.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов семь раз открывали огонь по позициям ВСУ, Один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке во вторник, 6 ноября.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность сепаратисты проявили на луганском направлении вблизи Крымского.

"Кроме того, вражеский огонь фиксировали в районах населенных пунктов Зайцево, Новгородское, Пески, Марьинка, Старогнатовка и Павлополь", – сообщили в штабе.

Также отмечается, что командиры обороняющихся подразделений, "принимали решительные меры по подавлению вражеского огня".

Напомним, за сутки 5 ноября было зафиксировано 14 обстрелов со стороны сепаратистов. Один раз применялось вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Тогда ни один боец ВСУ не пострадал.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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