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Комитет Рады одобрил законопроекты о "евробляхах"

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Оба законопроекта поддержаны с изменениями и поправками комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.
Рада может принять два законопроекта, которые снижают акциз на растаможку машин
Рада может принять два законопроекта, которые снижают акциз на растаможку машин

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает РБК-Украина во вторник, 6 ноября.

В частности, члены комитета рекомендуют принять во втором чтении законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств №8487, а также проект закона О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №8488.

По словам председателя комитета Нины Южаниной, законопроекты поддержаны с изменениями и поправками комитета.

"Прошу вас рекомендовать Верховной Раде законопроект регистрационный номер №8488 с предложениями с учетом поправок в таком варианте принять в целом как закон. Решение принято", – заявила Южанина.

Ранее стало известно, что 7 ноября "евробляхеры" планируют провести масштабную акцию в Киеве. Они угрожают заблокировать проспект Победы и правительственный квартал. В акции ожидается участие от до 30 тысяч машин. Протестующие будут требовать уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка и принять два законопроекта, которые снижают акциз на растаможку машин.

Напомним, 13 июля нардепы поддержали в первом чтении законопроекты, направленные на смягчение условий растаможки автомобилей. Тогда сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября.

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Теги: автомобили, налоги, Рада, Верховная Рада, законопроект, авторынок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nvk1945    06.11.2018, 20:19
Оценка:  0
nvk1945
Депутаты делают всё возможное, чтобы мокнуть законопослушных граждан лицом в гуано, кто-то платит все налоги, а кому-то не хочется и он не платит, вопрос зачем тогда платить, где государственная мотивация?
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