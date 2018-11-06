Комитет Рады одобрил законопроекты о "евробляхах"

Оба законопроекта поддержаны с изменениями и поправками комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Рада может принять два законопроекта, которые снижают акциз на растаможку машин

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал парламенту рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает РБК-Украина во вторник, 6 ноября.

В частности, члены комитета рекомендуют принять во втором чтении законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств №8487, а также проект закона О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №8488.

По словам председателя комитета Нины Южаниной, законопроекты поддержаны с изменениями и поправками комитета.

"Прошу вас рекомендовать Верховной Раде законопроект регистрационный номер №8488 с предложениями с учетом поправок в таком варианте принять в целом как закон. Решение принято", – заявила Южанина.

Ранее стало известно, что 7 ноября "евробляхеры" планируют провести масштабную акцию в Киеве. Они угрожают заблокировать проспект Победы и правительственный квартал. В акции ожидается участие от до 30 тысяч машин. Протестующие будут требовать уволить главу Укртрансбезопасности Михаила Ноняка и принять два законопроекта, которые снижают акциз на растаможку машин.

Напомним, 13 июля нардепы поддержали в первом чтении законопроекты, направленные на смягчение условий растаможки автомобилей. Тогда сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроекты о новых правилах ввоза автомобилей на еврономерах не ранее начала ноября.

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