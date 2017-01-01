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Супрун посоветовала, что делать при первых симптомах гриппа

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения сообщила, что лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк - это защитные реакции организма на вирус, которые помогают с ним бороться.
Украинцам рассказали о гриппе
Украинцам рассказали о гриппе

Во время гриппа иммунитет включает такие защитные реакции, как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк. Об этом во вторник, 6 ноября, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, эти симптомы связаны с иммунной реакцией организма на вирус.

"Одним из типов клеток, которые борются с вирусом, являются так называемые солдаты иммунной системы - белые кровяные тельца Т-лимфоциты. Когда Т-клетки локализуют белки вируса гриппа, они начинают разрастаться в лимфатических узлах вокруг легких и горла. Это вызывает отеки и боль в этих лимфатических узлах. Избавиться от этого симптома можно только тогда, когда организм полностью выздоровеет. Чтобы эффективно бороться с вирусом, иммунные клетки попадают в кровоток. Этот процесс может влиять на участок головного мозга в гипоталамусе, который регулирует температуру тела. В результате возникают лихорадка и головная боль", - пишет Супрун.

По словам и.о. министра здравоохранения, если вы чувствуете эти симптомы, первое, что нужно сделать - обратиться к врачу, а не бежать в аптеку за антибиотиками, "иммуномодуляторами" или растительными средствами.

"Врач, при необходимости, может назначить препараты для устранения симптомов (парацетамол или ибупрофен для снижения высокой температуры, средства от насморка или боли в горле)", - написала Супрун.

Также она советует соблюдать постельный режим, пить много жидкости, проветривать помещение и, по возможности, делать влажную уборку.

Ранее Супрун рассказала, что обычную простуду или ОРВИ с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем.

Напомним, в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

 

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Теги: Минздрав, грипп, антибиотики, лечение, лекарство, лекарства, МОЗ, Супрун
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Источник: korrespondent.net

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