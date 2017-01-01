Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Причина массовой гибели птиц в Тернополе - отравление

Комментариев: 0
В областной Госпродпотребслужбе отметили, что по результатам вскрытия птицы отравились. Результаты исследований огласят позже.
Специалисты допускают отравление чаек крысиным ядом
Специалисты допускают отравление чаек крысиным ядом
facebook.com/Новини ТТБ

Птицы, которых нашли мертвыми возле озера в Тернополе, могли отравиться крысиным ядом. Об этом во вторник, 6 ноября, пишет Радио Свобода.

Как сообщила представительница областной Госпродпотребслужбы Наталья Гресько, по результатам вскрытия стало известно, что птицы отравились.

"Это больше похоже на отравление крысиным ядом, но проводятся дополнительные исследования. Также направили материал для исследования птичьим гриппом", - сказала Гресько.

Результаты дополнительных исследований огласят 7 ноября.

Председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик заявил, что случаи смерти птиц у озера зафиксировали около двух недель назад, но такая массовая гибель произошла впервые.

Ранее сообщалось, что в Киеве браконьеры травили диких уток.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: озеро, птицы, Тернополь, птица, яд, чайка, отравление, Госпродпотребслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь