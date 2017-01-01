Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Страны Запада помогут разминировать Донбасс - Геращенко

Комментариев: 0
Верховная Рада Украины получила соответствующее письмо поддержки от западных партнеров, сообщила Ирина Геращенко.
Украине помогут разминировать Донбасс
Украине помогут разминировать Донбасс
Сomments.UA

Верховная Рада Украины получила письмо от США, Великобритании, Швейцарии, Канады и других стран с предложениями о помощи в разминировании опасных территорий Донбасса. Об этом во время заседания во вторник, 6 ноября, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, пишет УНН.

По ее словам, на сегодняшний день насчитывается порядка семи тысяч километров проблемной территории.

"Мы получили письма поддержки наших партнеров, в частности, от посла Соединенных Штатов Мари Йованович, посла Великобритании, посла Швейцарии, посла Канады и других стран, которые указывает на то, что эти страны поддерживают работу парламента над законом о разминировании и также готовы усилить сотрудничество с Украиной ради того, чтобы мы могли этот вызов вместе преодолеть - разминировать семь тысяч километров территории, напичканной взрывоопасными предметами", - отметила Геращенко.

Напомним, 6 ноября Рада приняла в первом чтении проект закона о противоминной деятельности.

Также в ГСЧС сообщили, что около трети территорий Украины загрязнено взрывоопасными предметами.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Британия, Канада, Швейцария, мины, Рада, Верховная Рада, Великобритания, мина, Ирина Геращенко, Геращенко, разминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь