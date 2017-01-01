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Под Одессой загорелся маслоперерабатывающий завод

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К тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.
Пожар на предприятии Дельта Вилмар
Пожар на предприятии Дельта Вилмар
Думская

Возле города Южный Одесской области возник масштабный пожар на предприятии Дельта Вилмар. Об этом сообщает Думская во вторник, 6 ноября.

По информации журналиста Ольги Годовенко, на территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь.

По предварительной информации, произошло возгорание масла в компрессорной.

"По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а через час уже 1500! Проводится эвакуация персонала завода и со всех предприятий, расположенных поблизости. С Вилмара тем временем вывозят емкости с маслом", – говорится в сообщении.

Сейчас к тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, создано три оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой загорелся маслоперерабатывающий завод

Напомним, в октябре в Харьковской области загорелись зерносклады, на которых хранились более трех тысяч тонн подсолнечника и пшеницы. Была угроза распространения огня на соседние склады.

Ранее под Сумами взорвался элеватор с кукурузой. По предварительным данным, инцидент произошел из-за перегрузки хранилища. На улице оказались 10 тысяч тонн зерна.

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Теги: Одесса, пожар, пожарные, склад, Южный
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Источник: korrespondent.net

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