Пожар на заводе под Одессой локализован

По словам спасателей, информации о погибших или пострадавших не поступало, угрозы распространения огня нет.



Пожар в селе Новые Биляры Одесской области на территории завода Дельта Вилмар по состоянию на 23:00 6 ноября был локализован, сообщает пресс-служба ГосЧС.



Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" 6 ноября в 19:39, а в 19:54 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.



На месте пожарные установили, что интенсивно горит масло в компрессорной, поэтому администрация завода провела эвакуацию работников. Пожар локализовали в 22:40.







В Киевской области на пожаре погибли три человека, из них двое детей

Информации о погибших или пострадавших не поступало, угрозы распространения огня нет, утечка вредных веществ не зафиксирована.

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