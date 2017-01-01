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Пожар на заводе под Одессой локализован

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По словам спасателей, информации о погибших или пострадавших не поступало, угрозы распространения огня нет.
Пожар на заводе Дельта Вилмар локализирован
Пожар на заводе Дельта Вилмар локализирован
Думская

Пожар в селе Новые Биляры Одесской области на территории завода Дельта Вилмар по состоянию на 23:00 6 ноября был локализован, сообщает пресс-служба ГосЧС.
 
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в Службу спасения "101" 6 ноября в 19:39, а в 19:54 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.
 
На месте пожарные установили, что интенсивно горит масло в компрессорной, поэтому администрация завода провела эвакуацию работников. Пожар локализовали в 22:40.
 
Информации о погибших или пострадавших не поступало, угрозы распространения огня нет, утечка вредных веществ не зафиксирована.

В Киевской области на пожаре погибли три человека, из них двое детей 
 
Ранее сообщалось, что на заводе Дельта Вилмар в Одессой области произошло возгорание масла в компрессорной.

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Теги: завод, пожар, масло, Одесская область, ГосЧС
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Источник: korrespondent.net

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