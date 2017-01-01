Итоги 06.11: "Отставка" Луценко и выборы в США

Генпрокурор Юрий Луценко заявил об своей отставке; в США начались промежуточные выборы в Конгресс. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.



Минфин предупредил об угрозе дефолта Украины в 2019 году

Министерство финансов предупреждает, что введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль оставит Украину без программы Международного валютного фонда и приведет к дефолту уже в 2019 году.

В случае, если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов, и дефолт из призрачной угрозы превратится в реальную перспективу уже в следующем году", – говорится в сообщении ведомства.

В США состоялись выборы в Конгресс

В США начались промежуточные выборы в Конгресс, в результате которых будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах. От итогов голосования зависит, какими будут следующие два года президентства Дональда Трампа.

Генпрокурор Луценко заявил об отставке

Выступая в Верховной Раде с докладом по расследованию дела херсонской активистки Екатерины Гандзюк, генпрокурор Юрий Луценко заявил о намерении подать в отставку. "Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины, и вы в парламенте рассмотрите этот вопрос", – сказал Луценко.

После этого в парламенте поставили на рейтинговое голосование вопрос о возможности отставки Луценко. По итогам которого 38 депутатов проголосовали "за", 116 – "против".

Билл Гейтс презентовал туалет, не требующий воды

На технологической выставке в Китае основатель Microsoft Билл Гейтс показал "унитаз будущего", который может работать без воды и подключения к канализации. Свой доклад он сделал, стоя на сцене с банкой фекалий.

Дело Омеляна: НАБУ обнародовало результаты следствия

В 2015 году министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян приобрел в собственность активы, законные основания которых не подтверждены доказательствами и стоимость которых превышает его законные доходы, заявили в НАБУ.

Так, речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тысяч долларов США и 25 тысяч евро. Общая стоимость таких активов на тот момент составляла 4 230 500 гривен.

Рада создала комиссию по нападениям на активистов

Народные депутаты согласовали детали создания временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по нападению на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. В состав ВСК вошли 16 парламентариев.

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