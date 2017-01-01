Под Львовом ОТГ запретила полиэтилен

Потребителям предлагают альтернативные варианты.

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В туристическом поселке Славское Львовской области запретили использовать полиэтилен. Такое решение депутаты Славской ОТГ приняли на очередном заседании сессии.

Об этом сообщает Львовский центр развития местного самоуправления.

Отмечается, что норму будут вводить постепенно, предлагая покупателям альтернативные варианты: биологические полимерные, бумажные пакеты или тканевые многоразовые сумки.

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Сотрудники ОТГ готовят информационную кампанию в пользу экологического решения и планируют работу с местным населением. Информационные встречи о загрязнении окружающей среды и переход на экологически чистые материалы проведут по всем образовательных учреждениях Славской ОТГ.

Как сообщалось в январе, в Чехии запретили бесплатные полиэтиленовые пакеты. Также Чили первой в Южной Америке запретила полиэтиленовые пакеты. В Новой Зеландии планируют ввести запрет на полиэтиленовые пакеты.