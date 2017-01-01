Сутки на Донбассе: 10 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ
За прошедшие сутки, 6 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты десять раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе однажды с запрещенного минскими договоренностями вооружения. В боевых действиях ранен военный.
Об этом сообщает в среду, 7 ноября, пресс-центр ООС в Facebook.
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Отмечено, что сепаратисты обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.
А на Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка, зафиксировано применение минометов калибра 82 мм.
"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен", - доложили в штабе ООС.
Напомним, 5 ноября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, причем один раз применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.
Также сообщалось, что в район проведения операции Объединенных сил приехала посол Австрии в Украине Гермине Поппелер.