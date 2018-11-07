Уволенный с военной службы Полторак взял пособие 1,4 млн грн

Сейчас Полторак продолжил руководить Минобороны уже как гражданский министр.

По закону - с 1 января 2019 занимать должность главы МОУ может только гражданское лицо ua1.com.ua

Министр обороны Украины Степан Полторак после увольнения с военной службы получил от государства более 1400000 гривен расчетных средств.

Это следует из сообщения о произошедших изменениях в имущественном состоянии чиновника.

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Так, 6 ноября глава Минобороны дополнил свою декларацию информацией о получении 1430800 гривен.

Напомним, 13 октября президент Украины Петр Порошенко уволил министра обороны Степана Полторак из арми. Это было сделано в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности - с 1 января 2019 занимать должность министра обороны Украины может только гражданское лицо.

Таким образом, Полторак продолжит руководить украинским оборонным ведомством, однако уже в статусе гражданского министра.

Как сообщалось 16 октября, вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что после окончания “переходного периода“ Министерство обороны возглавит человек без армейского прошлого.