Волонтеры показали видео уничтожения разведгруппы боевиков "ДНР"

Боевиков обстреляли из гранатометов в районе Светлодарской дуги.

Когда именно произошел инцидент неизвестно скриншот

В районе Светлодарской дуги разведгруппа боевиков решила выдвинуться вперед, но получила ответ от бойцов ООС. Соответствующее видео опубликовали волонтеры фонда Вернись живым.

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“Почувствовав себя невидимыми, они выдвинулись вперед, чтобы, судя по всему, провести разведку. Все это время за передвижением гостей наблюдали наши военные“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открыли огонь из гранатометов. “Результат - на видео“, - добавили волонтеры.

Ранее, в Сети показали видео ликвидации точки боевиков с помощью дрона ВСУ. На кадрах видно как дрон сбрасывает на позицию боевиков осколочно-фугасные снаряды.