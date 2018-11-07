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Волонтеры показали видео уничтожения разведгруппы боевиков "ДНР"

Комментариев: 2
Боевиков обстреляли из гранатометов в районе Светлодарской дуги.
Когда именно произошел инцидент неизвестно
Когда именно произошел инцидент неизвестно
скриншот

В районе Светлодарской дуги разведгруппа боевиков решила выдвинуться вперед, но получила ответ от бойцов ООС. Соответствующее видео опубликовали волонтеры фонда Вернись живым.

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“Почувствовав себя невидимыми, они выдвинулись вперед, чтобы, судя по всему, провести разведку. Все это время за передвижением гостей наблюдали наши военные“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открыли огонь из гранатометов. “Результат - на видео“, - добавили волонтеры.

Ранее, в Сети показали видео ликвидации точки боевиков с помощью дрона ВСУ. На кадрах видно как дрон сбрасывает на позицию боевиков осколочно-фугасные снаряды.

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Теги: Донбасс, война, боевики, ДНР, разведгруппа, уничтожение
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Комментариев (2)
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Tratarog    07.11.2018, 10:12
Оценка:  -1
Tratarog
Теперь понятно как считают потери той стороны) Убежали - значит уничтожены. Можно докладывать!)
Woodbrother    07.11.2018, 10:27
Оценка:  -1
Woodbrother
Все потери на россии засекреченны. Так что спите спокойно.
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