Ночью на весь Бердянск прогремел мощный взрыв
Взорвался автомобиль Москвич.
Ночью на весь Бердянск прогремел мощный взрыв
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Ночью на весь Бердянск прогремел мощный взрыв
Никто из людей не пострадал
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В городе Бердянск Запорожской области в ночь на среду, 7 ноября, около 1:30 на улице Греческой взорвался автомобиль Москвич.
Об этом сообщает местное издание Про Бердянск.
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“По предварительной информации, в машине была неисправна газовая установка. Взрыв был такой силы, что на первых этажах ближайших домов повылетали стекла из окон“, - говорится в сообщении.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Как сообщалось 1 ноября, в центре Бердянска произошла стрельба.