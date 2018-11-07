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Ночью на весь Бердянск прогремел мощный взрыв

Комментариев: 1
Взорвался автомобиль Москвич.
Ночью на весь Бердянск прогремел мощный взрыв
© pro.berdyansk.biz
Фото 1/8
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
  • Никто из людей не пострадал
Ночью на весь Бердянск прогремел мощный взрыв
Никто из людей не пострадал
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В городе Бердянск Запорожской области в ночь на среду, 7 ноября, около 1:30 на улице Греческой взорвался автомобиль Москвич.

Об этом сообщает местное издание Про Бердянск.

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“По предварительной информации, в машине была неисправна газовая установка. Взрыв был такой силы, что на первых этажах ближайших домов повылетали стекла из окон“, - говорится в сообщении.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщалось 1 ноября, в центре Бердянска произошла стрельба.

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Теги: взрыв, Запорожская область
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Комментариев (1)
Woodbrother    07.11.2018, 09:51
Оценка:  0
Woodbrother
Просто москвич и Украина - не совместимые понятия.
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