Взорвался автомобиль Москвич.

Никто из людей не пострадал

Ночью на весь Бердянск прогремел мощный взрыв

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Ночью на весь Бердянск прогремел мощный взрыв

В городе Бердянск Запорожской области в ночь на среду, 7 ноября, около 1:30 на улице Греческой взорвался автомобиль Москвич.

Об этом сообщает местное издание Про Бердянск.

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“По предварительной информации, в машине была неисправна газовая установка. Взрыв был такой силы, что на первых этажах ближайших домов повылетали стекла из окон“, - говорится в сообщении.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщалось 1 ноября, в центре Бердянска произошла стрельба.