В "ДНР" пробрался боевик ИГ: спецслужбы Таджикистана обвинили Киев

В спецслужбе Таджикистана заявили, что Украина выпустила на свободу одного из самых опасных боевиков Исламского государства Муродали Халимова, по кличке Босс.

Спецслужбы Таджикистана заявили, что Украина отпустила боевика террористической группировки Исламское государство 37-летнего Муродали Халимова, по кличке Босс, который был задержан два года назад по запросу Интерпола в Киеве.

Об этом сообщает таджикистанская служба Радио Свобода.

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Халимов был задержан в Киеве по прилету из Турции. На просьбу Генпрокуратуры РТ об экстрадиции Халимова, в Киеве ответили отказом.

“Недавно стало известно, что власти Украины отпустили Босса. В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики“, - сообщил источник издания в спецслужбах Таджикистана.

На родине его обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном религиозном течении Салафия.

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Власти Украины пока не прокомментировали свое решение об освобождении Халимова.

“В Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Муродали Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИГ. Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан. О том, что Халимов находится на территории ДНР“, - сказал журналистам один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане.

Напомним, Халимова украинские пограничники задержали в аэропорту Борисполь 13 сентября.