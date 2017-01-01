В "ДНР" пробрался боевик ИГ: спецслужбы Таджикистана обвинили Киев
Спецслужбы Таджикистана заявили, что Украина отпустила боевика террористической группировки Исламское государство 37-летнего Муродали Халимова, по кличке Босс, который был задержан два года назад по запросу Интерпола в Киеве.
Об этом сообщает таджикистанская служба Радио Свобода.
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Халимов был задержан в Киеве по прилету из Турции. На просьбу Генпрокуратуры РТ об экстрадиции Халимова, в Киеве ответили отказом.
“Недавно стало известно, что власти Украины отпустили Босса. В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики“, - сообщил источник издания в спецслужбах Таджикистана.
На родине его обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном религиозном течении Салафия.
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Власти Украины пока не прокомментировали свое решение об освобождении Халимова.
“В Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Муродали Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИГ. Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан. О том, что Халимов находится на территории ДНР“, - сказал журналистам один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане.
Напомним, Халимова украинские пограничники задержали в аэропорту Борисполь 13 сентября.