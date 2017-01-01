Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В "ДНР" пробрался боевик ИГ: спецслужбы Таджикистана обвинили Киев

Комментариев: 0
В спецслужбе Таджикистана заявили, что Украина выпустила на свободу одного из самых опасных боевиков Исламского государства Муродали Халимова, по кличке Босс.
Киев отказал в экстрадиции боевика
Киев отказал в экстрадиции боевика
ozodi.org

Спецслужбы Таджикистана заявили, что Украина отпустила боевика террористической группировки Исламское государство 37-летнего Муродали Халимова, по кличке Босс, который был задержан два года назад по запросу Интерпола в Киеве.

Об этом сообщает таджикистанская служба Радио Свобода.

Читай также: Следующей жертвой Исламского государства станет Иордания - СМИ

Халимов был задержан в Киеве по прилету из Турции. На просьбу Генпрокуратуры РТ об экстрадиции Халимова, в Киеве ответили отказом.

“Недавно стало известно, что власти Украины отпустили Босса. В настоящее время Халимов, по нашим сведениям, находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики“, - сообщил источник издания в спецслужбах Таджикистана.

На родине его обвиняют в терроризме, наемничестве, организации преступного сообщества и членстве в запрещенном религиозном течении Салафия.

Читай также: ИГИЛ взяло на себя ответственность за расстрел автобуса с христианами

Власти Украины пока не прокомментировали свое решение об освобождении Халимова.

“В Киев были направлены все документы, свидетельствующие об участии Муродали Халимова в боевых действиях на территории Сирии и привлечении им граждан в ряды ИГ. Но Киев отказался экстрадировать его в Таджикистан. О том, что Халимов находится на территории ДНР“, - сказал журналистам один из его знакомых, задержанный на днях в Таджикистане.

Напомним, Халимова украинские пограничники задержали в аэропорту Борисполь 13 сентября.

Поделись:
Теги: Исламское государство, ИГ, боевик, ДНР, Донбасс, спецслужбы, Таджикистан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь