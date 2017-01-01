Луценко понимает, что голосов за его отставку в Раде не будет

В Народном фронте расценили заявление генпрокурора как пиар.

Генпрокурор Юрий Луценко заранее обсудил свое заявление об отставке с президентом Украины Петром Порошенко и его окружением.

Об этом говорится в материале РБК-Украина “Игра на публику: зачем генпрокурор Юрий Луценко просил депутатов его уволить“.

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В частности, вчерашнее заявление Луценко в Верховной раде о готовности подать заявление об отставке не стало сюрпризом для команды Порошенко. Кроме того, по данным источников, это было согласовано с президентом и его ближайшим окружением, поэтому там не беспокоились по поводу возможного развития событий. Все, в том числе и сам Луценко, понимали, что голосов для его отставки в Раде не будет.

“Луценко выглядел намного лучше, чем Аваков, который провалил расследование по делу Гандзюк и других активистов. Он держится за должность, Луценко не держится. Это скорее политический шаг. Он показал, что если есть вопросы или недоверие, то он готов уйти“, - отметил один из собеседников из команды Порошенко.

В то же время источники в Народном фронте расценили заявление генпрокурора как “фарс“ и “пиар“.

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“Это не более чем очередной пиар. Он прекрасно понимал, что голосов под его увольнение не будет“, - рассказал изданию один из “фронтовиков“.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что подает заявление в отставку.

Ранее, в Верховной Раде во время время вопросов к генпрокурору по поводу расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Юрий Луценко вступил в словесную перепалку с представителями фракции Самопомич.