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Луценко понимает, что голосов за его отставку в Раде не будет

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В Народном фронте расценили заявление генпрокурора как пиар.
Заявление Луценко не стало сюрпризом для команды Порошенко
Заявление Луценко не стало сюрпризом для команды Порошенко
УНИАН

Генпрокурор Юрий Луценко заранее обсудил свое заявление об отставке с президентом Украины Петром Порошенко и его окружением. 

Об этом говорится в материале РБК-Украина “Игра на публику: зачем генпрокурор Юрий Луценко просил депутатов его уволить“.

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В частности, вчерашнее заявление Луценко в Верховной раде о готовности подать заявление об отставке не стало сюрпризом для команды Порошенко. Кроме того, по данным источников, это было согласовано с президентом и его ближайшим окружением, поэтому там не беспокоились по поводу возможного развития событий. Все, в том числе и сам Луценко, понимали, что голосов для его отставки в Раде не будет.

“Луценко выглядел намного лучше, чем Аваков, который провалил расследование по делу Гандзюк и других активистов. Он держится за должность, Луценко не держится. Это скорее политический шаг. Он показал, что если есть вопросы или недоверие, то он готов уйти“, - отметил один из собеседников из команды Порошенко.

В то же время источники в Народном фронте расценили заявление генпрокурора как “фарс“ и “пиар“.

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“Это не более чем очередной пиар. Он прекрасно понимал, что голосов под его увольнение не будет“, - рассказал изданию один из “фронтовиков“.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил с трибуны Верховной Рады, что подает заявление в отставку.

Ранее, в Верховной Раде во время время вопросов к генпрокурору по поводу расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Юрий Луценко вступил в словесную перепалку с представителями фракции Самопомич.

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Теги: Луценко, Порошенко, отставка, заявление, пиар
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