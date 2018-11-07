Пассажир Infiniti с ноги сломал челюсть патрульному в Николаеве

Бил полицейского родственник нетрезвого автомобилиста.

В городе Николаев патрульный полицейский получил серьезную травму при задержании пьяного водителя Infiniti - правоохраниетлю ударом ноги сломали челюсть.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на главное управление Нацполиции в области.

В микрорайоне Терновка ночью 26 октября патрульные обратили внимание на автомобиль Infiniti. В салоне кроссовера кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения.

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Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в организме и на него начали составлять протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных нарушениях (“Управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции“), как это предусмотрено процедурой.

В момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурно. На предупреждения мужчина не отреагировал и полицейский начал его задерживать. Он повалил мужчину на колени, и когда попытался надеть наручники, то на него напал другой пассажир, который оказался пасынком водителя, и нанес один удар ногой в лицо.

Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.

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По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Мужчине, который ударил патрульного, уже сообщили о подозрении и сейчас готовится ходатайство об избрании ему в суде меры пресечения.

В видео удар зафиксирован в конце второй минуты записи.

Как сообщалось 30 октября, в Черновцах правоохранитель из-за замечания до полусмерти избил мужчину.