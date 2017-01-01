Фастовский "Отелло": Ревнивец придушил жену и вытолкнул в окно

Женщина скончалась в результате падения из окна четвертого этажа.

В городе Фастов Киевской области в ходе бытового конфликта муж избил жену, душил и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, женщина погибла в результате падения из окна четвертого этажа.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

“При процессуальном руководстве Фастовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 51-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) УК Украины“, - говорится в сообщении.

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В прокуратуре уточнили, что между супругами на почве ревности возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего схватил за горло и придушил. После этого мужчина вытолкнул 49-летнюю потерпевшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в Фастове. В результате падения женщина умерла на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят по решению суда под стражу. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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