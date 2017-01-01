Возле Верховной Рады пикетируют владельцы "евроблях"

Они требуют свободной растаможки авто и умеренных цен на топливо.

В правительственном квартале Киева начинается акция протеста владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Водители собираются в районе Верховной рады и Мариинского парка.

Об этом сообщает theБабель.

Автомобили на "евробляхах" митингуют Facebook / Авто Евро Сила

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Они требуют доступного растаможивания авто - принятия депутатами поправок к законопроектам 8487 и 8488. По словам протестующих, если власти не выполнят их требования, они могут начать бессрочные акции в каждой области Украины. Также водителей не устраивает повышение цен на топливо и состояние дорог.

На обочинах около парламента уже припаркованы сотни машин. В митинге планируют принять участие около 20 тысяч автовладельцев.

Кроме того, сегодня утром около ста автомобилей перевозчиков пикетировали Министерство инфраструктуры.

Позже митингующие должны присоединиться к автомобилистам под Верховной Радой.

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По данным Фискальной службы, в Украине незаконно находится более 300 тыс. автомобилей с иностранными номерами. При этом в режиме транзита в страну попали 470 тыс. таких машин, а в режиме временного ввоза - более 2 млн.

В связи с проведением мероприятий в Киеве полиция усилила патрулирование и охрану в городе.

“Усиленные наряды патрулируют в местах проведения акций, прилегающей к ним территории, на станциях метрополитена и на остановках общественного транспорта. Патрульные полицейские следят за безопасностью дорожного движения и помогают водителям выбирать удобные маршруты проезда“, - сообщили в полиции.

Провоохранители усилили патруль npu.gov.ua

Провоохранители усилили патруль npu.gov.ua

Кроме того, участники митинга обнародовали полный список своих требований к властям. Среди них - отменить коэффициент акциза, который зависит от возраста ввозимой машины. Водители авто на еврономерах требуют, чтобы стоимость растаможивания не зависела от года изготовления машины и была равной для всех, сообщается на странице Авто Евро Сила в соцсети. Также они заявили, что в случае непринятия их предложений, протесты "охватят всю Украину".

В законопроекте №8487 говорится, что для авто на бензине будет действовать базовая ставка в 50 евро. Эту сумму нужно будет умножить на количество лет, начиная со следующего года после выпуска автомобиля и на коэффициент объема двигателя.

Для авто на дизельном топливе базовая ставка должна составить 75 евро, которую также нужно умножить на возраст авто и коэффициент двигателя.

Также одним из условий движения является диалог с министрами и депутатами и общественное обсуждение поправок к законопроектам относительно растаможки, который нардепы планируют рассматривать завтра во втором чтении.

"В случае непринятия наших требований относительно доступного растаможивания никто не гарантирует, что не начнутся массовые бессрочные акции в каждой из областей Украины", - заявили водители авто на еврономерах.

Кроме этого, митингующие поддержали требование понижения цен на топливо и расследования деятельности "Укртрансбезопасности". Протестующие грозятся продолжать блокировать дороги до тех пор, пока не выполнят все их условия.

Напомним, ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 20-70 копеек за литр.

Также, в центре Киева проходит массовая акция с требованием не повышать цены на бензин и дизельное топливо. Среди митингующих - всеукраинское движение АвтоЕвроСила и ряд других общественных организаций.